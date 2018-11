La ministra de Vivienda pedirá a las Intendencias que hagan un relevamiento de casas abandonadas

La ley que promulgó el Poder Ejecutivo la semana pasada permite la expropiación en determinadas condiciones.

“En realidad las intendencias son primeras que actúan porque son las más conscientes de que hay alguien que no paga o que no vive, o que hay denuncias de ratas, etcétera. La ley es bien clara: con dos años de abandono se puede hacer la denuncia judicial y ahí comienza a verse la posibilidad de uso de esa vivienda. Pero primero el dueño o los dueños o quien quiera que pruebe que sea el dueño tiene tiempo de presentar un proyecto. Si no, se expropia”, dijo la minista de Vivienda, Eneida de León.

El Ministerio le pedirá a las intendencias que hagan los relevamientos aunque ya hizo monitoreos en algunas zonas. “De cien viviendas que parecen abandonadas, en realidad las abandonadas no son más de un 30% porque a veces hay gente que sigue pagando sus cuotas, sus cuentas, su contribución, agua y luz. Parecen abandonadas pero no están”, expresó De León.