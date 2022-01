"La mitad de Cabildo Abierto fueron torturadores", dijo el diputado Lust en reunión con asesores

Afirmó esto en una reunión con Víctor Acosta y Adrián Puppo, dirigentes en ese momento del sector Cruzada Oriental (lista 84).

El diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust aseguró en una reunión con asesores en agosto de 2020 que “la mitad de Cabildo Abierto fueron torturadores”, según informó Búsqueda este jueves a partir del audio del encuentro, que sale a la luz un año y medio después.

De la reunión participaron Víctor Acosta y Adrián Puppo, que en ese momento eran dirigentes del sector Cruzada Oriental (lista 84), con la que Lust alcanzó el puesto en la Cámara Baja.

Según relata el semanario, Puppo llegó a la reunión con una tobillera electrónica producto de una condena por violencia de género. Lust no coincidió con que el partido suspendiera a Puppo y lo defendió: “¿Qué hizo Adrián? Que no me vengan a decir que Adrián se peleó con la novia, porque eso a mí no me interesa… Yo digo ¿qué hizo en Cabildo? Si se peleó con la novia... yo me divorcié… Pero nosotros somos el (partido) de la oportunidad de la gente”, empezó Lust.

Y prosiguió: “La mitad de Cabildo Abierto fueron torturadores y están acá... ¿y a vos que estás procesado porque le pegaste una piña a una mina te van a echar?”. Este fragmento del audio fue difundido por Búsqueda este jueves en su sitio web.

Puppo le aseguró al diputado que él no había golpeado a su pareja, y Lust lo reprendió: “Le hubieras pegado, porque te hicieron una cosa... A vos te la pusieron (por la suspensión del partido) de garrón. ¡Sos un nabo!”.

En diálogo con Telemundo, el diputado aseguró sobre estas declaraciones: “No es lo que pienso”.

“La mitad del Cabildo es un número muy alto. No conozco ningún torturador que integre Cabildo. Lo desmiento absolutamente. No lo puedo saber. Que la mitad (eran torturadores) lo desmiento absolutamente”, dijo el legislador, pese a la existencia del audio que prueba que sí dijo eso durante la reunión de 2020 de la que dio cuenta el semanario.

Sobre las declaraciones referidas a violencia de género, Lust dijo no recordarlas y volvió a asegurar: “No es lo que pienso del tema, al contrario”. Para ejemplificar su postura aseguró que días atrás dijo que “no había que citar a (Nahitan) Nández a la selección”, dada la denuncia por violencia de género que pesa en su contra.

Lust apuntó contra Puppo, a quien acusó de haber grabado "clandestinamente" la reunión y difundirla. "Tengo un mensaje de él donde promete que diciendo la verdad o mintiendo va a destruir a Cabildo. Es su misión de vida".