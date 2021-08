La opinión de vecinos que viven y trabajan en Ciudad Vieja sobre el plan de la intendencia para transformarla

El plan incluye la peatonalización de algunas calles, cambios en espacios públicos y las mejoras edilicias de viviendas.

Este lunes la Intendencia de Montevideo presentó el plan "Late Ciudad Vieja" que pretende llevar adelante una "transformación urbana" del casco histórico de la capital del país.

El plan propone que las calles Rincón, Colón y Reconquista aumenten la zona peatonal, incluye la peatonalización de algunas calles, cambios en espacios públicos y la recuperación de fachadas de viviendas y edificios patrimoniales.

Telemundo consultó a algunos vecinos que residen o trabajan en Ciudad Vieja para recoger sus opiniones sobre el proyecto de la comuna.

"Como visitante de Ciudad Vieja me parecería una buenísima idea. Hay mucha construcción muy linda que se puede refaccionar. Me parece una idea genial", dijo una vecina. En tanto, sobre el aumento de la zona peatonal en algunas calles aseguró que "la circulación en Ciudad Vieja es muy compleja, porque hay chica y hay muchos autos" y que a pesar de que no sabe si "serían las calles ideales, está bien".

Un vecino indicó que le parece "espectacular" y que "es lo que se tenía que haber hecho hace muchos años", porque "Ciudad Vieja está muy abandonada".

Otro de los elementos que fue destacado por algunos vecinos es la importancia de esta transformación para el turismo. "Va a ser positivo para el turista. Hoy por hoy por el tema de la pandemia no, pero hay futuro. La va a reactivar", dijo otro vecino.