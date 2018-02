La oposición criticó la ausencia de Tabaré Vázquez en la cadena nacional: “El Gobierno no dio la cara, debió hacerlo”

Jorge Larrañaga: El Gobierno no dio la cara, debió hacerlo. No se puede comparar el Gobierno con los autoconvocados. Debió hablar el presidente, un ministro o la OPP. Creo que se genera una enorme confusión donde el debate es por quién dio el mensaje y no por los contenidos. Lo que hace es estimular enfrentamientos inútiles que no le hacen bien a la sociedad.

Luis Lacalle Pou escribió en su Twitter “Mundo paralelo” y dijo a Telemundo que no hará declaraciones sobre la cadena. El próximo lunes se reunirá con productores de Paysandú.

José Amorín Batlle: Muy pobre. Desde el punto de vista formal que Presidencia haga una cadena en todos los medios para que no aparezca el presidente, que ponga un periodista improvisado haciendo de vocero del Gobierno. Esto es para que hable o el presidente o el ministro de Ganadería. El contenido me pareció pobre y engañoso.

Pablo Mieres: Desde el punto de vista comunicacional es insólito el mazacote de información que los ciudadanos no pueden aguantar. No sé qué logra el Gobierno con esto. Además de algunas cosas raras como que no aparezca el presidente dando la información. El contenido es muy preocupante porque muestra un grado de encierro y alejamiento de la realidad de parte del Gobierno (…). No hay un equilibrio, uno no ve allí preocupación.

Juan Castillo: A mí me parece bien. Capaz como no estamos acostumbrados a ese estilo nos pudo haber trastocado un poco lo tradicional. Se rindieron cuentas de los gastos públicos, las cuentas del Estado, los pagos de viáticos. De verdad hubo una muy buena rendición de cuentas.