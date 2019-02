La periodista Mónica Bottero se incorporó al Partido Independiente y encabezará la secretaría de comunicación

Bottero seguirá bregando por los derechos de las mujeres y la libertad de expresión.

Bottero se suma al Partido Independente como dirigente política y asesora en comunicación tras 37 años como periodista. Escribió en El Día, Brecha, fue corresponsal de la agencia cubana Prensa Latina, integró el Semanario Búsqueda y fundó la revista Galería.

“Nosotros desde el Partido Independiente valoramos enormemente el coraje de Mónica de incorporarse a la vida política, de dejar su actividad profesional y decir presente ante un desafío de la lucha política que todos sabemos que no es fácil”, dijo el senador Pablo Mieres.

El candidato presidencial definió a Bottero como una luchadora incansable por las causas sociales y derechos de la mujer.

Por su parte, Bottero se refirió al legado de Hugo Batalla, con quien dio sus primeros pasos en la política.

“Uno de mis objetivos es lograr hacer una política como la que él nos enseñó: donde todos están incluidos, donde nadie es enemigo de nadie, donde nadie por pensar de otra manera o ser de otro partido no va a poder dialogar, no va a poder ser amigo y no vas a poder estar de acuerdo. Y ni que hablar que si está en una situación difícil va a ser el primero sin sacar la corneta en ir a apoyarlo”, dijo la periodista.

Bottero adelantó que el programa de gobierno del Partido Independiente contempla la situación social y económica del país. El partido hará suyo el proyecto presentado por Eduy 21 para apuntalar la educación.

“Termino con una frase del Hugo: no sé cuántos votos vamos a sacar, pero que nos vamos a divertir, nos vamos a divertir”, finalizó el candidato independiente.