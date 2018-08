La pobreza en Uruguay se redujo a un tercio desde el 2004 hasta la actualidad, según Naciones Unidas

El estudio señala también un crecimiento de la clase media, tanto la consolidada como la que está en situación vulnerable.

El Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo presentó su cuaderno número 11, titulado “Proceso multidimensional en Uruguay: dinámica del bienestar de las clases sociales en los últimos años”.

El trabajo analiza los cambios producidos desde el 2004 hasta el 2017 en tres clases sociales: pobreza con ingresos diarios menores a los US$ 4 per cápita, vulnerabilidad con ingresos diarios entre US$ 4 y US$ 10 per cápita, y clase media con ingresos entre US$ 10 y US$ 50.

Concluye que en ese período el 56,6 % de los hogares tuvo movilidad ascendente, es decir, mejoró sus ingresos y su estrato social. El 38,1 % de los hogares no modificó su estrato social y sólo el 5,2 % tuvo movilidad descendente.

El resultado es que se redujo la pobreza, y se expandieron las clases media y vulnerable. No solo mejoraron los ingresos sino también la tasa de ocupación y la formalidad, los logros educativos y el acceso a la propiedad de la vivienda.

En cifras y teniendo en cuenta solo a la población incluida en los tres estratos analizados, la pobreza bajó del 60 % en el año 2004 al 21 % en el año 2016. Los hogares de vulnerabilidad pasaron de ser el 30 % al 40 %. La clase media consolidada tuvo un fuerte crecimiento y pasó del 10 % en el 2004 al 39 % en el 2016.

El estudio constató además una caída del apoyo a políticas públicas que apunten a la redistribución. A medida que crece la posición de clase las personas prefieren que las transferencias se realicen en especies y no en dinero.