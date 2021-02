La Policía buscaba a una mujer de 33 años que estaba desaparecida desde mediados del 2020 cuando encontraron dos cuerpos en una vivienda del barrio 19 de Abril

Una de los cuerpos pudo ser identificado: se trata de una mujer de 27 años, pero no es la persona que motivó la investigación.

La investigación que derivó en el hallazgo este jueves de dos cuerpos alojados en terrinas y enterrados en el fondo de una vivienda del barrio 19 de Abril, se inició a mediados del año pasado cuando una mujer denunció que su sobrina de 33 años había desaparecido.

La mujer ausente era adicta a la pasta base, pero regularmente mantenía contacto con su tía. Por eso, cuando de un para otro no pudo ubicarla no dudó en acudir a la Policía.

Desde el principio la investigación apuntó a los problemas con las drogas que tenía la mujer. Vivía en el barrio y solía frecuentar la vivienda donde este jueves se encontraron los dos cuerpos, para consumir drogas con los ahora detenidos.

La declaración de testigos llevó a que los los efectivos allanaran la vivienda ya con la idea de encontrarse con al menos un cuerpo. "A raiz de los testimonios que se habían recogido anteriormente también, el fiscal entendió que se debería derivar la situación a Homicidios y por eso se dispuso el allanamiento en el día de hoy en el barrio 19 de Abril", explicó Juan Rodríguez, director de Interpol y Crimen Organizado.

De los dos cuerpos hallados, solo uno fue identificado y no coincide con la persona que motivó esta investigación. Ese segundo cuerpo corresponde a otra mujer de 27 años que estaba desaparecida y pudo ser identificada gracias a sus huellas dactilares. Los investigadores esperan los resultados de las pruebas de ADN para saber si aquella búsqueda iniciada a mediados del 2020 finalizó con el hallazgo de este jueves.

"La persona que se logró identificar no es la persona a la que estábamos buscando, es otra persona. No damos el nombre por el hecho de que estamos tratando de identificar a su familia, a los efectos no crear falsas expectativas o que se preocupen", dijo el director nacional de Policía, Diego Fernández.