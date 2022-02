La Policía encontró más droga enterrada cerca de la playa de San Antonio, en Rocha

Próximo a una finca se encontraron 11 ladrillos enterrados.

Efectivos policiales incautaron este miércoles más droga en las cercanías de la playa de San Antonio, Rocha, donde este martes se halló más de una tonelada de cocaína en bolsos esparcidos por la arena.

Según informó a Telemundo el coordinador de la Jefatura de Rocha, Alexis Duarte, este martes se realizaron dos allanamientos en fincas ubicadas próximo a la playa. En una de ellas, donde no había personas, se localizaron "varios elementos importantes para la investigación". En la otra había una persona, que fue trasladada a una unidad policial, fue interrogada y dejada en libertad al no encontrar elementos para vincularlo con la causa.

Este miércoles por la mañana, a 100 metros de la primera casa allanada, la Policía encontró siete ladrillos de droga enterrados en la arena dentro de una bolsa. Luego, próximo a ese lugar hallaron cuatro ladrillos más enterrados sueltos. Los 11 ladrillos tienen un peso total estimado de 11 kilos y, si bien aún no se confirmó, se presume que también es cocaína.

La policía continúa con los rastrillajes en la zona y para las próximas horas se espera la llegada de perros que detectan droga.

A su vez, el prefecto del puerto de La Paloma, el capitán de corbeta Felipe Claro contó a Telemundo que continúan las recorridas por la franja costera para descartar la aparición de más cocaina.

Además, se encuentran recorriendo el agua en botes para buscar más droga que no haya llegado a la costa, aunque aclaró que al humedeserse no flota, lo que haría más difícil su búsqueda. El capitán de corbeta tampocó descartó la aparición de alguna persona muerta, dado que aún no está claro quién y de dónde se trasladó la droga.

La fiscal del caso, Mónica Ferrero, dispuso que los 55 bolsos con más de un tonelada de droga encontrada el martes fuera trasladada por la Armada Nacional desde Rocha a la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) en Montevideo.