"La policía está ciega, sorda y muda de noche" por no poder realizar allanamientos nocturnos, afirmó Heber

El ministro del Interior consideró que desde la cartera trabajan para la presentación de una propuesta para habilitarlos.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, volvió a hablar sobre los allanamientos nocturnos, tras una visita a la Jefatura de Policía de Canelones este miércoles. Dijo que "es una discusión vieja" que "tiene que analizar el Parlamento". "Para mí tendremos que terminar con una reforma constitucional o una ley interpretativa, todavía no sabemos cuál es el camino", agregó en rueda de prensa.

Heber argumentó su postura con que "en el mundo no existen países que no tengan este instrumento", salvo en Portugal y Uruguay. "Lamentablemente desde 1830 está en nuestra Constitución de que no se puede entrar al hogar como un sagrado bien para preservar", dijo.

El jerarca consideró que "los allanamientos nocturnos la Policía los necesita como el pan para combatir las bocas de pasta base".

"La Policía está ciega, sorda y muda de noche. Y ahí hay gente que está traficando y puede estar provocándose un asesinato y no puedo entrar. No puede entrar la Policía. Puede haber un secuestro, una sospecha de vida y no puedo asistir. Es un absurdo de nuestros tiempos", afirmó.

Heber se refirió a que la habilitación de los allanamientos nocturnos era uno de los "temas principales" de la campaña por el plebiscito constitucional Vivir sin miedo, que fue impulsado por el fallecido ministro Jorge Larrañaga y rechazada por la ciudadanía. "Si hubiera sido solo esta consulta no tengo dudas que hubiera arrasado en la opinión de la gente", aseguró Heber.