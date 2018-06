La presidenta de Ancap dijo no saber de una caja con comprobantes de los gastos de Raúl Sendic

El exvicepresidente Raúl Sendic reiteró varias veces que en Ancap hay una caja con comprobantes de devoluciones de gastos que hizo con la tarjeta corporativa del ente. Sin embargo, la presidenta de la empresa, Marta Jara, desconoce que exista esa caja.

En entrevista con El Espectador, Jara dijo que esos documentos están informatizados y explicó que la investigación administrativa en curso es por documentos de respaldo:

“Hay asientos contables. Los comprobantes son un respaldo en papel. No sé de qué caja me hablan. Hay una investigación administrativa que tiene que ver con que se detectó una no sistematización del registro de este tipo de comprobantes. Entonces, queremos que nos expliquen qué pasó ahí”.