"La próxima, vamos a traer la pastilla": cruce en la interpelación por "acuerdo" roto para no hablar de Bonomi, Penadés y Astesiano

El cruce estuvo protagonizado por el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez y la diputada frenteamplista Cecilia Cairo.

La interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, transcurrió durante 24 horas en la Cámara de Diputados. En ese lapso se dieron intercambios de todo tipo, entre legisladores de todos los partidos y con el propio secretario de Estado. Pero uno de ellos estuvo marcado por un cambio de tono: un cruce entre el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez y la frenteamplista Cecilia Cairo.

El intercambio comenzó pasadas las 7:00 horas de este jueves, cuando ya iban más de 20 horas de interpelación y en momentos en que Rodríguez hiciese uso de la palabra.

“Hace 21 horas atrás, cuando comenzaba esta interpelación, celebrábamos la forma en que había sido encarada por el miembro interpelante, porque habíamos conversado con él y visto sus manifestaciones en la prensa, y en función de eso habíamos entendido que la forma en que encaró, más allá de matices, era la que nosotros suponíamos que iba a dar el comienzo de la interpelación. De la misma manera lo hicimos con el ministro, que habló de su gestión de forma responsable, y habló de su gestión y no de sus gestiones anteriores, como se le reclamaba”, comenzó diciendo Rodríguez.

Sin embargo, dijo el legislador, ese tono en el que venía dándose la interpelación cambió luego de un cuarto intermedio. “El cuarto intermedio solicitado a primera hora de la mañana nos hizo presagiar que el tono de la interpelación iba a cambiar. Y efectivamente así ocurrió. Al retorno llegó el estilo Fernando Pereira (presidente del Frente Amplio), que ni siquiera había comenzado la interpelación y ya le reclamaba la renuncia al ministro. Y eso se manifiesta ahora con la moción de censura entregada por parte de la oposición”, afirmó el diputado nacionalista.

En esa línea, Rodríguez criticó que los legisladores del Frente Amplio “dieron discursos hechos, que parecían hechos del día anterior y como si el ministro no hubiese pasado por la sala”. “Se empezaron a cuestionar los números del observatorio, a cuestionar el supuesto carnaval de promesas electorales. Comenzó la crítica por la crítica en sí misma, y nada de lo dicho por el ministro parece haber sido escuchado y mucho menos admitido”, apuntó.

“Empezamos a escuchar críticas válidas a la gestión. Pero en ese momento me pasó algo que traté de evitar, y el miembro interpelante lo sabe porque lo hablé con él desde el día en que se planteó la interpelación. Yo me había planteado no hablar del exministro (Eduardo) Bonomi, pero no por una cuestión política sino por un tema de respeto a la persona, porque las personas tenemos límites”, dijo Rodríguez en alusión al fallecido dirigente del Frente Amplio.

Pese a ese “acuerdo”, Rodríguez consideró que la oposición buscó de todas formas hacer menciones a la gestión de Bonomi como ministro del Interior.

“Cuando surgió la propuesta de la interpelación, siempre dijimos que parecía extraño, al menos, que desde el sector político responsable del mayor fracaso en combate a la inseguridad se quiera llevar una interpelación en esa materia. Jamás hablamos del exministro Bonomi; sin embargo, por las propias afirmaciones de los legisladores de la oposición nos veíamos obligados a hacerlo. Parece que querían que habláramos de Bonomi”, dijo Rodríguez, y agregó: “Lo que pretenden en esta interpelación es reivindicar el nombre de Bonomi después de haber sido el mayor responsable del fracaso en materia de combate a la inseguridad. Y que se hagan cargo. Lo querían traer a colación, y lo lograron”.

Tras finalizar su exposición, pidió la palabra la diputada frenteamplista Cairo, para poder responder a Rodríguez. “Siempre que tenemos una sesión, el diputado preopinante (Rodríguez) termina así, como desacatado. No sé si son las horas, si va tomando presión de a poco, no me queda claro. Lo siento montones… pero la próxima, vamos a traer la pastilla”, dijo Cairo en relación al tono exaltado que, a su juicio, tomó Rodríguez.

En esa línea, Cairo reconoció que “es verdad” que se había “acordado no hablar de determinadas cosas”. “Yo hablé de la gestión anterior. Pero ese acuerdo tenía otros acuerdos también, que estaban vinculados a no hablar de Bonomi, no solo porque había respeto por él”, dijo Cairo, y agregó: “Porque hay cosas que también están arriba de la mesa y que nosotros por no ser ordinarios no íbamos a decir”.

“Pero (Sebastián) Marset, (Alejandro) Astesiano y (Gustavo) Penadés no son nuestros”, afirmó la legisladora, en alusión a los casos del pasaporte al narcotraficante uruguayo, del exjefe de la custodia presidencial y del senador nacionalista investigado por explotación sexual de menores. “Nos pidieron ese acuerdo y lo rompieron. Así que a partir de ahora no hay ninguno”, concluyó Cairo.