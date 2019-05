La recorrida de varios precandidatos por el interior del país

Carolina Cosse anticipó que prepara un “shock de oportunidades”, un conjunto de propuestas que anunciará en los primeros días de junio. Edgardo Novick defendió su campaña sobre seguridad pública.

En Salto, Carolina Cosse adelantó que prepara un conjunto de propuestas sobre empleo, vivienda, medioambiente y mujeres, que resumió como un “shock de oportunidades”.

“Medidas concretas que tienen que ver con la reactivación del mercado de trabajo, con el potencial que tiene el interior para los trabajos del futuro”.

“Nosotros venimos encarando la campaña con propuestas, y vamos a lanzar lo que creemos que necesita el país que es un ‘shock de oportunidades’, porque creemos que el Uruguay está en condiciones de tomar oportunidades y multiplicarlas”.

En Tacuarembó, Edgardo Novick respondió a quienes dicen que la seguridad es el único tema de su campaña electoral.

“Les aburre que hable de seguridad. A mí me aburre que me roben todos los días, eso es lo que me aburre, por eso no voy a dejar de hablar de seguridad mientras me sigan aburriendo”.