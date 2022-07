"La reforma de AFE hay que encararla, ha caído en un deterioro que es insostenible", dijo el diputado Viviano

“Todo lo que tiene que ver con la Ley de Medios hay que resolverlo”, agregó el legislador nacionalista.

La llegada del proyecto de Rendición de Cuentas al Poder Legislativo marca el rumbo para la segunda mitad del período de gobierno, y sus prioridades presupuestales.

En diálogo con Telemundo, el diputado nacionalista Álvaro Viviano dijo que “es una Rendición de Cuentas abierta; por lo tanto, a partir de ahora empieza un amplio debate de 45 días, donde todos los temas se ponen arriba de la mesa”

“Hay algunas cuestiones que son claves. Las asignaciones son relevantes e importantes, y hay que destacarlas. Pero hay otros temas que hacen al funcionamiento general del Estado que no necesariamente tienen incremento remuneratorio, pero, de algún modo, hay que atacar”, dijo.



En ese sentido, mencionó “todo el tema de licencias médicas”, que es un tema que “hace mucho tiempo se está discutiendo”. “Es un aspecto que hay que abordar con inteligencia para tratar de construirlo mejor entre todos”, consideró el legislador.

Por otro lado, dijo que “hay temas que no están puestos hoy en la palestra porque no tienen asignaciones presupuestales en principio, pero indudablemente la reforma de AFE hay que encararla”: “Ha caído en un deterioro muy pesado y muy fuerte en los últimos 15 años, que es insostenible. Hay que redimensionar todo lo que tiene que ver con AFE. Hay un planteo vigente, importante, que hace el Ministerio de Transporte, y me parece que hay que atacar, eso sí es innegociable”.

En el mismo sentido, consideró que “todo lo que tiene que ver con la Ley de Medios hay que resolverlo”. “O lo resolvemos por Rendición de Cuentas o lo resolvemos por la ley que está en la comisión de Industrias”, apuntó.

“Hay otros temas que hay que ir planteando. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el plan de cuidados, con el que hemos hecho un análisis profundo, y creemos que hay que redimensionarlo”, agregó el legislador nacionalista.