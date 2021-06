"La regasificadora fue un error grande, importante", aseguró Astori

"Hicimos una regasificadora para venderle gas a Argentina que no tenía ningún sentido", aseguró el senador del FA.

El exministro de Economía y actual senador del Frente Amplio, Danilo Astori, afirmó en una entrevista en el programa Buscadores de Canal 5 que "la regasificadora fue un error, un error grande, importante".

Agregó que "ni siquiera se supo ver las consecuencias que tenía un cambio estructural que el propio Frente Amplio había llevado a la práctica", en referencia al cambio de la matriz energética.

Esa modificación "transformó a Uruguay en exportador de energía" y a Argentina "en cliente". "Hicimos una regasificadora para venderle gas a Argentina que no tenía ningún sentido", aseguró el senador del FA.

"Ni siquiera supimos parar a tiempo un proyecto que desde el principio no tenía lugar en la práctica, no tenía realidad, no tenía futuro, porque ya estaba transformada profundamente la matriz energética del país, a favor de la energía eléctrica y no del gas natural", comentó Astori.

Días atrás, las autoridades de UTE convocaron a una conferencia de prensa para anunciar que el directorio del ente resolvió remitir a la Fiscalía el Informe de Gestión de Gas Sayago. La auditoría realizada concluyó que se mantuvo un proyecto que "no era económicamente viable: se sobredimensionaron los ingresos, se subestimaron los egresos, lo que generó un grave daño patrimonial al Estado".