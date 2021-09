La ruptura con el Mercosur es "el peor camino de todos para el Uruguay” ante eventual TLC con China, dijo Astori

El exvicepresidente llamó a tomar con cautela el inicio de las conversaciones con el gobierno de Xi Jinping y aseguró que "no tiene dudas" de que, respecto a Uruguay, "China siempre va a privilegiar su relación con Brasil o Argentina".

El senador Danilo Astori llamó a tomar con cautela el inicio de las conversaciones con China por un eventual Tratado de Libre Comercio (TLC), y aseguró que la ruptura con el Mercosur es "el peor camino de todos para el Uruguay”.

Entrevistado en Desayunos informales, el exvicepresidente celebró que se prevea estudiar la prefactibilidad del acuerdo pero recordó que la negociación en estos casos es "extraordinariamente complicada y larga". "Un TLC lleva mucho años y el propio Uruguay tiene un par de experiencias que tiene que tener en cuenta”, dijo, y recordó el acuerdo firmado con México y las negociaciones con la Unión Europea.

“Hay que encarar el tema con cautela, sin euforias, sin entusiasmos o ilusiones desmedidas. Porque lo que se ha anunciado recién es el comienzo de un estudio de prefactibilidad para ver las posibilidades de un TLC. Y de aquí a que se logre un objetivo de ese tipo pueden pasar muchísimos años. Entonces: cautela, prudencia, sobre todo con respecto al manejo de estos temas públicamente”, afirmó.

En este sentido, el exministro de Economía se desmarcó de cómo plateó el presidente Luis Lacalle Pou la búsqueda de acuerdos comerciales con otros países, particularmente en el treintavo aniversario del Mercosur.

"El presidente de la República actual ha elaborado un discurso de ruptura: ‘Lo vamos a hacer sin ninguna duda, les guste a ustedes o no’. Lo ha dicho con otras palabras. Yo no comparto ese discurso confrontativo. Creo en la negociación y creo que por la vía de la negociación puede trabajarse todavía con resultados positivos", afirmó Astori.

“Creo que lo que nos ha propuesto el presidente, no la última vez sino en anteriores oportunidades, es un camino de confrontación. ‘Lo hacemos sí o sí, si no lo hacemos nos vamos’; yo lo interpreté de esa manera”, agregó.

Astori señaló que "no tiene dudas" de que, respecto a Uruguay, "China siempre va a privilegiar su relación con Brasil o Argentina".

El legislador recordó las negociaciones que juntó con el presidente Tabaré Vázquez y el canciller Rodolfo Nin Novoa iniciaron en 2016, que habían avanzado, y señaló que “de pronto todo se vino abajo, todo se bloqueó y no se siguió adelante”.

Para Astori, esta pausa se debió al interés de China en “no herir” las relaciones comerciales con Brasil y Argentina. Y esto sucedió a pesar del apoyo “explícito” de los gobernantes chinos, según dijo a Desayunos Informales.

“Estamos en una situación similar, hay una tensión entre el TLC entre China y Uruguay y la pertenencia al Mercosur. Porque, aunque en algunos casos se diga lo contrario o se plantee el problema en términos muy diplomáticos, sigo creyendo que Brasil y Argentina no comparten que Uruguay haga por fuera del Mercosur un TLC con China”, planteó el exvicepresidente.

¿Es realista que en este caso el Mercosur avance como bloque? “Para dar una respuesta concreta y clara, yo diría que no, que no es realista, por la tensión de la que hablaba hoy. ¿Esto quiere decir que hay que parar de negociar y de intentar lograr ese objetivo que hoy no es realista? No, quiere decir que hay que renovar la voluntad de negociar, de acordar”, respondió.