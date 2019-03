La Secretaría Antilavado determinará si el casino Enjoy cumplió con la normativa en el caso de Mónica Rivero

Actualmente está procesando información de una inspección que realizó en octubre del año pasado.

La obligación que tiene el casino es conocer al cliente si juega más de 3.000 dólares. Si encuentra algo sospechoso debe reportar al Banco Central.

“Si yo voy al casino y juego menos de tres mil dólares, no me van a pedir nada. Si voy y cambio más de tres mil dólares me van a identificar. Esa es la primera medida. A medida que voy jugando más se va configurando un mayor riesgo entonces van a pedirme más información hasta llegar al origen de dinero”, dijo Daniel Espinosa, de la Secretaría Antilavado.

En octubre la Secretaría realizó una inspección al Enjoy Punta del Este. Todavía procesa la información para determinar si cumplió la normativa en el caso de Mónica Rivero.

Ella, su esposo y su hermano apostaron más de cuatro millones de dólares en el casino según los registros.

“Esta es la primera inspección que se hace en un casino desde que está la Secretaría, o sea desde diciembre de 2015. Hemos hecho 1.300 inspecciones, pero esta es la primera en casinos. Hay más riesgos en inmobiliarias, más riesgo en las zonas francas”, explicó Espinosa.

Este miércoles Enjoy Punta del Este emitió un comunicado en el que afirma que ha cumplido con toda la normativa relativa al control y prevención de lavado de dinero.