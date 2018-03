La sequía implicará gastos para asistir a la emergencia agropecuaria y la generación de energía

El ministro de Economía, Danilo Astori, está preocupado por el impacto económico y social de la falta de lluvias y sus consecuencias.

“Desde el punto de vista de la producción, con efectos siempre negativos en esta época del año y ciertas zonas del país. Estamos preocupados por el incremento del costo que, para el Estado uruguayo, también significa que los gastos para energía aumentan”, apuntó el jerarca.

Astori respondió a los reclamos del sector rural y dijo que las situaciones más difíciles se están atendiendo en la medida en que el país puede, cuidando el equilibrio de la economía.

“Hay que ver la otra cara, sin el gasto público muchos objetivos políticos no se podrían cumplir. Como el caso del gasto en educación, salud y vivienda. No es la única preocupación del Gobierno. A algunos les parecerá suficiente a otros no. Hacemos lo que podemos”, agregó Astori.