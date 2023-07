La sequía, la economía y la inseguridad son los principales problemas del país para los uruguayos, según encuesta de Cifra

Quienes se inclinan por destacar directamente los problemas económicos mencionan en primer lugar la falta de empleo o el temor a perderlo.

Hoy hay tres familias de problemas que preocupan a los uruguayos. Casi un tercio afirma que el principal problema del país hoy es la sequía. Sin embargo, un cuarto de los uruguayos dice que los problemas económicos son lo más grave que está sucediendo y casi otro cuarto se inclina por la inseguridad y la delincuencia.

Respecto a la sequía, este es un fenómeno que está presente desde hace meses y que ha tenido impactos distintos, primero en el interior y luego en Montevideo en los últimos meses. De hecho en estos días preocupó más a los montevideanos que a los habitantes del interior, aunque en ambas regiones tiene mucho peso. Además, cuando estos uruguayos lo señalan, están pensando en gran medida en su impacto económico (en el sistema productivo y ahora en el gasto cotidiano de los hogares).

Aquellos que se inclinan por destacar directamente los problemas económicos mencionan en primer lugar la falta de empleo o el temor a perderlo y luego el aumento de precios, pobreza o la situación económica en general.

La inseguridad sigue siendo una de las grandes preocupaciones de los uruguayos pero no la principal: mientras que años atrás se encontraba en primer lugar hoy se ve desplazada al tercer lugar por otros problemas mencionados.

¿Cómo han variado estas preocupaciones en los últimos años? En el 2019 la preocupación por la inseguridad era destacada por la mitad de los uruguayos, con la pandemia bajó mucho y desde el 2022 es destacada como principal problema del país por un cuarto. Los uruguayos que mencionaban en primer lugar los temas económicos eran un poco más de un cuarto en el 2019 y pasaron casi a la mitad luego de la pandemia en el 2021 y en el 2022. A comienzos de este año bajaron un poco y pasaron a mencionar la sequía, que como decíamos está emparentada con la economía. En definitiva, parece que en este año muchos de aquellos que estaban preocupados por la economía han pasado a mencionar específicamente la sequía.

Además, estos problemas no preocupan a todos los uruguayos por igual: entre las personas con menos ingresos hay un grupo mayor que destaca la economía como principal problema del país, y este grupo va disminuyendo a medida que mejora la situación económica de los respondentes. A medida que mejora, aumenta el peso de la sequía como principal preocupación y sobre todo aumenta la preocupación por la inseguridad.

A diferencia de lo que venía pasando en mediciones pasadas, hoy las diferencias en las preocupaciones de los uruguayos según voto pasado casi no existen. Ya sea que hayan votado a algún partido de la coalición o a la oposición, las menciones de los uruguayos acerca del principal problema del país se parecen mucho.

En síntesis, desde el año pasado los uruguayos se muestran preocupados principalmente por la economía, donde hoy la sequía aparece como un factor más que incide en ella, y también por la inseguridad. El resto de las áreas o temas no son percibidos como problemas graves por la mayoría de los uruguayos, o al menos no como los más graves. Hoy la situación del agua en Montevideo y el área metropolitana ha mejorado respecto a unas semanas atrás, pero como dijo el Presidente, es un tema que aún está afectando al país. Cómo se desenvuelva la economía en los próximos meses no solo tendrá impacto en las preocupaciones de los uruguayos sino también en la aprobación de la gestión del gobierno (que por ahora viene bien) y en la campaña electoral que comienza.

Esta nota presenta los resultados de una encuesta nacional telefónica (a teléfonos fijos y celulares) de CIFRA en todo el país: 1009 entrevistados entre los días 15 de junio y 2 de julio de 2023.