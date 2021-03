La situación de los CTI no se soluciona agregando camas sino bajando los ingresos, dijo el especialista Arturo Briva

Lamentó que la polarización sea un obstáculo para enfrentar el problema.

El Dr. Arturo Briva integra la cátedra y la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. Es miembro del GACH, y jefe del CTI de la Asociación Española. Dijo que la realidad es que los ingresos al CTI aumentan desde hace varias semanas, y que seguirá creciendo con el riesgo de agotar las camas de terapia intensiva.

"La polarización que tenemos en este momento, hace que todos los temas rápidamente se dividan en dos grupos, en dos bandos. Entonces ahora tengo un bando que dice que está colapsado y otro bando que dice que no. En ningún caso eso nos va a hacer bien, porque en definitiva lo que me está preocupando que hace semanas aumenta la cantidad de pacientes críticos con Covid-19, que son pacientes graves con una mortalidad elevada, y a mí lo que me importa es que esa llegada de pacientes graves está dependiendo de una circulación comunitaria del virus que tenemos que frenar", dijo el intensivista.

Briva espera no tener que llegar al momento de decidir quién ingresa o no a CTI, por falta de cupos. Dijo que en ese momento dejan de pesar los criterios técnicos, y pasa a ser un problema de toda la sociedad.

"Si tengo cinco pacientes con oportunidad de llegar a CTI y solo tengo lugar para cuatro, esa decisión dejó de tener un componente técnico, porque la herramienta no está. Entonces entramos en un problema ético y moral de toda la sociedad, no solo del médico que está decidiendo quién entra y quién no", dijo Briva.

Se aumentó el número de camas sin aumentar el personal. Los que fueron capacitados sólo realizan tareas de apoyo, dijo Briva.

"Cada vez que pensemos que vamos a solucionar el problema agregando camas, vamos a perder la carrera contra el virus y vamos a bajar la calidad de nuestra atención", sentenció el especialista.