La Sociedad Uruguaya de Pediatría defendió la vacunación contra el HPV en escuelas ante la crítica de padres

Colectivo Ciudadano por la NO Obligatoriedad de Vacuna contra VPH-Uruguay es un grupo formado en Facebook por padres que se manifiestan en contra de la vacuna del VPH para las niñas en las escuelas.

Alicia Fernández fue categórica al respecto: “Cualquier medicación que una recibe puede tener una reacción adversa. El objetivo es que si aparece alguna reacción, uno lo denuncia a Eepidemiología y se haga control y seguimiento para saber si aparece alguna reacción no deseada. Desde nuestra posición no combatimos a las personas, combatimos o ponemos en discusión las ideas de quienes no aceptan la vacunación. Las vacunas han sido de las mejores estrategias en la historia de la humanidad para prevenir enfermedades potencialmente mortales. El cáncer de cuello de útero mata una mujer cada tres días y eso no lo queremos para nuestras niñas”.

La Sociedad de Pediatría no solo está a favor de la vacuna contra el HPV si no que celebra la decisión del Ministerio de Salud Pública de comenzar a suministrarla en escuelas a aquellas niñas que tengan el consentimiento de sus padres. “Nuestra posición es a favor de la vacuna del HPV, es una medida de prevención primaria, antes de que aparezca el agente que provoca el cáncer de cuello de útero. En este caso es el virus del papiloma humano. Es sumamente importante que una mujer reciba esa vacunación para evitar que adquiera este virus”, sentenció Fernández.