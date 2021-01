La Suprema Corte de Justicia informó que no tiene recursos para crear tres juzgados especializados en género como se dispuso en la Ley de presupuesto

El dinero no alcanza y si no hay más recursos no será posible instalar esos juzgados, dijeron desde la corporación al presidente Lacalle en una carta.

Según publicó El Observador la presidenta de la SCJ, Bernadete Minvielle, y los ministros firman la carta en donde se advierte que no es posible instalar los tres juzgados especializados en género en el norte del país porque el dinero previsto en la Ley de presupuesto no alcanza.

La negociación parlamentaria a instancias de la vicepresidenta Beatriz Argimón había dispuesto que se tomaran unos 300 millones de pesos de dinero que ya estaban asignados a la justicia para que se pudiera cumplir con la instalación de los juzgados previstos en la Ley integral de violencia de género aprobada en el anterior gobierno.

Pero la Corte indica que realizó nuevos cálculos y que no puede prescindir de esos recursos por lo que si no se le aporta más dinero no podría cubrir los costos de las sedes y el personal que necesita para su funcionamiento.