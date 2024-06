"La última que me retó fue mi vieja": Orsi dijo que "ni piensa" volver a hablar con Lacalle luego que le reprochó sus dichos del caso Marset

"Nadie lo esperaba. Estaba enojado de verdad", rememoró Orsi sobre lo ocurrido el 8 de diciembre.

El precandidato del Frente Amplio Yamandú Orsi dijo que no volvió a hablar con Luis Lacalle Pou luego del reproche del presidente en diciembre del año pasado en el marco del denominado "caso Marset".

"No volví a hablar. Ni pienso. La última que me retó fue mi vieja, a la única que le permitía. Aparte generó una incomodidad en todos los empresarios que estaban ahí que pah... estábamos en casa ajena bo. Pah, es feo eso", dijo Orsi este lunes en entrevista con TV Ciudad.

El 8 de diciembre pasado, Lacalle le recriminó a Orsi las palabras que había empleado al referirse a la investigación en torno a la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo que está prófugo. Orsi había dicho que el "relato de Marset coincide casi 100% con el del gobierno nacional", lo que generó malestar en Presidencia.

"Vamos a tener que empezar a hablar mejor. Si querés tener una buena relación tratá de cuidar los modales. Si querés tener una buena relación tratá de cuidar los modales. No se puede decir cualquier cosa y te lo digo públicamente. Hay que parar un poquito el tono", le dijo el presidente al entonces intendente de Canelones durante la inauguración de un parque industrial sobre ruta 5.

"Nadie lo esperaba. Estaba enojado de verdad", rememoró Orsi y reiteró su postura: "Que me demuestre lo contrario, en aquel momento escuchamos el mismo argumento (de ambos lados), lo dejó pegado".

Para Orsi, en el caso Marset "faltan aclarar muchas cosas", aunque aclaró que el gobierno "seguro no tiene nada que ver". "Son dos mundos distintos, no acuso a nadie, pero un poquito más de transparencia y no enojarse", declaró.