La "ultralowcost" que conectará Montevideo con Santiago de Chile: precios, frecuencias e inicio de operaciones

Con una conferencia en el aeropuerto de Carrasco este martes la aerolínea "ultralowcost" JetSMART oficializó su ingreso al mercado uruguayo.

Darío Ratinoff, gerente comercial de la compañía aérea, dijo en rueda de prensa que el objetivo es empezar a conectar Montevideo con Santiago de Chile a partir del 18 de enero. Esto está supeditado a la situación sanitaria por la pandemia de Covid-19, detalló.

JetSMART cuenta con una flota de 19 aviones Airbus 320, con 186 plazas cada uno.

La empresa tendrá tres frecuencias semanales (martes, jueves y domingos) entre las capitales de Uruguay y Chile.

¿Cuánto saldrá volar por esta compañía? Ratinoff dijo que los precios arrancan en US$ 20 por tramo más tasas. Ejemplificó que de Montevideo a Santiago podría salir unos US$ 73, y alrededor de US$ 45 de Chile a Uruguay.

El ejecutivo afirmó que "el pasajero paga por lo que usa realmente".