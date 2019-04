La Unvenu lamentó la salida de Petrobras del mercado pero pide calma a los trabajadores y empresarios

La gremial dice que es muy pronto para saber qué pasará con las estaciones que venderá la estatal brasileña.

La Unvenu se reúne esta martes para tratar la salida de Petrobras y las posibles opciones. Lo primero que hace la Unión es pedir tranquilidad a clientes, funcionarios y estacioneros.

“Nos imaginamos que Petrobras va a hacer una salida ordenada del mercado. Como uruguayo, me lastima que las empresas se sigan retirando del mercado. Pero bueno, seguiremos analizando la situación”, explicó Federico De Castro, gerente de la Unvenu.

De Castro dice que es muy pronto para saber qué va a pasar con las estaciones y que la idea de que la adquieran estacioneros locales será analizada. “Podría ser esa, podría ser que otros inversores participen de una eventual licitación, no lo sabemos todavía”

La Unvenu insiste en que el negocio de las estaciones no está en su mejor momento. “La situación económica es compleja, no solo para distribuidoras y estaciones de servicio. Hay que pensarlo desde otro punto de vista. Hay que tener claro que lo jurídico siempre tiene que estar primero que lo político. El Estado, algunos sectores del gobierno y las cúpulas sindicales, deben asegurar un marco jurídico institucional sólido para que estas cosas no ocurran”, sentenció De Castro.