"La vida es para disfrutarla": la Intersocial se movilizó en contra del proyecto de ley de reforma de la seguridad social

"Creo que con los años que ya se le exigen a los trabajadores para jubilarse, alcanza y sobra”, afirmó Gustavo González de Fucvam.

La Intersocial se movilizó en la noche del jueves contra el proyecto de ley de reforma de la seguridad social que impulsa el gobierno.

En ese sentido, señalaron que lo consideran “parcial, con pérdida de ingreso para los futuros jubilados” y se oponen al aumento de la edad de retiro.

“Uno de los temas conceptuales que hay que discutir es que, aparentemente, por el avance de las ciencias y la tecnología, los trabajadores deben trabajar más años. Nosotros estamos en contra de eso. La vida es para disfrutarla. Si hay más tecnología, más ciencia, si viviéramos más, es para ser más tiempo abuelos, más tiempo padres, para dedicarse a la recreación y a la vida. Creo que con los años que ya se le exigen a los trabajadores para jubilarse, alcanza y sobra”, afirmó en rueda de prensa Gustavo González, secretario general de la Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua (Fucvam).

Además, critican que no se quiten beneficios a la Caja Militar. "No se toca la Caja Militar, solamente la civil. En ese marco, creemos que no podemos aceptar esta reforma que no es de la seguridad social”, dijo González.

“El gobierno está diciendo que es urgente este tema, pero varios oficialistas de la coalición plantean que esto empieza a funcionar recién dentro de 15 años. Entonces, ¿qué es lo urgente? Lo urgente es la situación que está viviendo la gente: hay 500.000 trabajadores que ganan $25.000, hay 120.000 jubilados que ganan $15.000, hay cada vez más gente en situación de calle. Los únicos que se han beneficiado son los malla oro”, agregó el dirigente sindical.

Esta misma semana, la secretaria general del Pit-Cnt, Elbia Pereira, informó que la central de trabajadores se encuentra "afinando" una "propuesta" diferente a la del gobierno para reformar la seguridad social.

El proyecto de ley del Ejecutivo ingresó la semana pasada a la Cámara de Senadores.