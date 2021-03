La violencia contra la mujer y los femicidios son la otra pandemia, dijo la vicepresidenta Beatriz Argimón

La vicepresidenta señaló que no solo se asesina a la víctima por ser mujer, sino que se hace delante de los hijos.

"Frente a voces que se levantan y hablan de que 'no es tan así' el tema de la equidad de derechos, de la violencia contra las mujeres, lamentablemente ayer hubo un nuevo femicidio. Venimos de un año muy duro y este año ya nuevamente estamos con este flagelo, que es otra pandemia. Uno siente que primero está lo cultural, esa lucha que es muy difícil pero que tenemos que dar como sociedad. Y segundo, ajustar todas las herramientas posibles para que estos episodios no se den", dijo la vicepresidenta Beatriz Argimón.

Para la Directora de Inmujeres, las tobilleras electrónicas son un instrumento que ha funcionado para prevenir femicidios.

En el caso del ataque a la mujer en Cerro Largo, aseguró que el dispositivo electrónico le salvó la vida.

"Esto no quiere decir que haya estado todo bien. Pero en ciudades pequeñas estas cosas pueden pasar, porque una restricción de 800 metros es bastante difícil que no se produzcan. Quizá haya que haber sido más severos con el agresor, hay cosas que no se pueden predecir", explicó Mónica Bottero, directora de Inmujeres.