La viuda del Sabalero solicitó el desalojo de la escritora María Urruzola de una vivienda en Villa Argentina que construyó la pareja

En noviembre vence el plazo que le otorgó la Justicia para que abandone la propiedad.

José Carbajal, el Sabalero, Anke, su viuda de origen holandés y María Urruzola se conocieron en 1976. Cuando la escritora viajaba a Europa se hospedaba en la vivienda de la pareja.

Tras el fallecimiento del Sabalero, en 2010, la esposa del músico volvió a Holanda y acordó prestarle a la escritora una casa en el balneario Villa Argentina, en Canelones, mientras ella no la precisara. La había construido la pareja para su retiro en Uruguay.

Pero su amistad terminó en una disputa judicial. Anke se jubiló y pretende volver a Uruguay, pero no puede utilizar su vivienda porque está ocupada. Según informó El País, en setiembre del año pasado la esposa del Sabalero solicitó a la Justicia el desalojo de María Urruzola de la vivienda. El 14 de noviembre vence el plazo para que la desocupe por su propia voluntad.

“Ella manifestó que no piensa dejar el inmueble, que no se iba a ir hasta que no la lanzaran. Si no deja el inmueble antes de esa fecha vamos a tener que acudir a ese mecanismo, no tenemos otra opción”, dijo a Telemundo la abogada de la demandante, Andrea Roif.

Telemundo se contactó con María Urruzola, quien prefirió no hacer declaraciones.

La defensa de Anke aseguró que si no desaloja la vivienda, el 15 de noviembre solicitarán el lanzamiento, un procedimiento que permite expulsarla luego de 15 días, en caso de que no solicite una prórroga que sea aceptada por la Justicia.