La zorra de un camión se desprendió y embistió a cuatro personas, incluido un niño, que esperaban un ómnibus en Piedras Blancas

"Me aventó como dos metros", relató uno de las víctimas del accidente.

Cuatro personas, incluido un niño de cinco años, fueron embestidas por la zorra de un camión este miércoles por la mañana mientras aguardaban en la parada de ómnibus de Bulevar Aparicio Saravia y César Cantú, en el barrio Piedras Blancas de Montevideo.

Según relató Roberto Sosa, una de las personas que fue atropellada, en la parada había cuatro personas: él junto a su primo -iban a trabajar- y una abuela con su nieto que se dirigía a la escuela.

En el momento en que se aproximaba el 405 Parque Rodó que se iban a tomar los cuatro, por detrás sufrieron el impacto de la zorra de un camión de fletes.

"Apareció de golpe. Me aventó como dos metros. Después frenó cuando chocó con la parada. La señora y el niño sufrieron pérdida de conocimiento y fueron asistidos. Yo tengo un golpe leve en el brazo y en la pierna", relató Sosa. Las otras tres víctimas del siniestro fueron hospitalizadas en distintos centros de salud, pero se encuentran fuera de peligro, mientras que Sosa recibió el alta en el lugar.

El camionero no se percató que se había desprendido la zorra y siguió de largo, hasta que fue detenido por la Policía en La Teja. "Ni se dio cuenta. Fue un accidente, se le quebró lo que une al carro", dijo Sosa sobre el camionero. Además, destacó que el chofer del ómnibus al ver la situación se bajó rápidamente a atender a los lesionados.

"La verdad que me duele, pero no me queda otra que reírme porque la puedo contar. Una desgracia con suerte", finalizó.