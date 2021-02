Lacalle afirmó que está “ansioso” por confirmar la llegada de las vacunas, y reiteró que se vacunará “cuando le toque, con la vacuna que le toque”

Lo que decía en diciembre y enero, antes de anunciar la compra de las vacunas, lo vuelve a decir ahora: “Estoy más ansioso yo que ustedes, ya les dije”.El presidente fue consultado este lunes por la mañana sobre la llegada de las vacunas contra el coronavirus Covid-19, tras la inauguración de la Unidad Agroalimentaria y […]

Lo que decía en diciembre y enero, antes de anunciar la compra de las vacunas, lo vuelve a decir ahora: “Estoy más ansioso yo que ustedes, ya les dije”.

El presidente fue consultado este lunes por la mañana sobre la llegada de las vacunas contra el coronavirus Covid-19, tras la inauguración de la Unidad Agroalimentaria y antes de la reunión del consejo de ministros prevista para la tarde.

El gobierno anunció en la última semana de enero la compra de 3.750.000 dosis de las vacunas Pfizer y Sinovac.

El presidente había dicho que las primeras doscientas mil dosis de cada laboratorio llegarían al país entre fines de febrero y principios de marzo.

“Cuando me toque me vacuno, con la que me toque”, dijo el presidente Lacalle.

Autoridades sanitarias ajustan la campaña de vacunación; la prioridad son el personal de salud, adultos mayores en residenciales, personal de servicios esenciales, y adultos mayores de sesenta y cinco años.