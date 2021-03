Lacalle aseguró que no hay cargos nuevos en ASSE, sino que son la misma cantidad que había desde antes del cambio de gobierno

Esta aclaración la hizo luego que se conocieran expresiones del exdirector Enrique Montagno, que dijo tener montada "una estructura gigantesca" dentro de ASSE.

Yo no voy a opinar sobre grabaciones privadas, que me parece vergonzoso las conversaciones que se dan en ese ámbito y después se difunden. Obviamente que una vez conocida la grabación, no quedaba otra solución que la que se dio. Lo que preocupa, por eso no quiero entrar en la chiquita, es aquello que se dice de los 135 cargos. Yo hablé temprano con el presidente de ASSE, y quiero dejar dos cosas claras: no se ha creado ni un cargo. Los cargos que se han llenado, que hasta donde nosotros sabemos son 47, son los cargos propios de ASSE. Al principio del gobierno hubo una renuncia masiva, y son esas. Los cargos que tengo entendido que se le asignaron a Cabildo Abierto son 47.