Lacalle asistió al casamiento de dos mujeres en Maldonado: "Lo admiro muchísimo por la parte humana", dijo la contrayente que lo invitó

Se realizó este viernes en el paseo San Fernando.

El presidente Luis Lacalle Pou asistió este viernes al casamiento de dos mujeres en el departamento de Maldonado. Según el relato de una de ellas, se habían comunicado con el presidente hacía meses para contarles de su admiración por él e invitarlo a la boda y Lacalle se había comprometido a concurrir.

El presidente de la república sorprendió a los participantes de este casamiento civil en el paseo San Fernando en Maldonado.

Las contrayentes son Gimena Amarilla y Jessica Gómez, dos vecinas fernandinas. Amarilla habló con Frecuencia Abierta (Radio Aspen) y contó que fue su idea.

"Lo admiro muchísimo. Hablé con él, me contestó y se comprometió hace mucho tiempo. Se fue postergando, pero siempre me dio para adelante. Nada tiene que ver la parte política, sino por la parte humana. Mi profunda admiración por él y que compartiera esto que es algo distinto y que en algún momento no se podía dar y que ahora se da", dijo.

El mandatario presenció la ceremonia y se tomó varias fotos con los participantes, antes de retirarse.