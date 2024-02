Lacalle: "Cuando un niño de ocho años muere de un tiro, cuando matan a un policía por la espalda, no cabe que un gobernante se sienta satisfecho"

El mandatario remarcó que "las cifras (de delitos) son sensiblemente mejores" que en el gobierno anterior, pero que no está "conforme".

El presidente Luis Lacalle Pou reconoció que "no cabe" que esté satisfecho con la situación de la seguridad pública en el país cuando han ocurrido crímenes en las últmias semanas como el del niño asesinado en Malvín Norte y el homicidio del policía Alexis Meireles en el barrio Marconi.

"Las cifras son sensiblemente mejores que las que heredamos del gobierno anterior. Han bajado las rapiñas, los hurtos... los homicidios han bajado, mínimamente, pero han bajado. ¿Estamos conformes? No. No podemos acostumbrarnos a que la vida sea llevada adelante por medios violentos, no nos podemos acostumbrar. Cuando hay un niño de ocho años que muere de un tiro, cuando matan a un policía por la espalda, no cabe que un gobernante se sienta satisfecho. Hemos mejorado, pero la inseguridad es un combate diario, con los agregados del delito del narcotráfico que sabemos que conlleva a actividades de mucha violencia", dijo Lacalle este lunes por la noche a la prensa en Artigas, a donde asistió para ver el carnaval de la ciudad.

Los dos casos mencionados por Lacalle ocurrieron en el último mes. Meireles, de 37 años, fue asesinado durante una operativo en el barrio Marconi en la madrugada del lunes 5 de febrero. Joaquín Albín, de ocho años, fue asesinado el 18 de enero durante una balacera contra su vivienda y en la que también murió su tío de 25 años.

Lacalle fue consultado sobre qué mensaje le dejaba a la esposa de Meireles, a lo que respondió: "El mismo mensaje que le dejó el ministro del Interior que fue a darle un abrazo y saludarla. Los policías son de los servidores públicos que más se exponen para cuidar a los uruguayos, en este caso exponen su vida. Y cualquier cosa que se diga no tiene consuelo. Simplemente lo que pidió la mujer del policía fue que se haga justicia. Ya hay gente procesada al respecto y se está tratando de cerrar este caso como todos lo antes posible".

Interrogado finalmente si consideraba que había que reveer penas para los delitos graves, Lacalle dijo que "hay que ser más firmes con algunos delitos". Sin embargo, remarcó: "No creo que quien está dispuesto a quitar una vida, quien está dispuesto a matar, se fije en el Código Penal o en el Código de la Niñez y Adolescencia".