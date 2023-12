"Lacalle debería destinar un rato de su tiempo para hablar de algunos senadores de su partido que tienen falta de respeto", dijo Pereira

El presidente increpó a Orsi y le advirtió que si quería "tener una buena relación" tenía que "cuidar los modales".

"Lacalle debería destinar un rato de su tiempo para hablar de algunos senadores de su partido que tienen falta de respeto, malos modos e incluso procedimientos que lindan con el abuso", apuntó el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, haciendo referencia al episodio en que el presidente increpó al precandidato por el Frente Amplio Yamandú Orsi.

"Capaz hay que mirar más para adentro del partido que mirar hacia nuestro compañero Yamandú Orsi que es muy respetuoso", remarcó Pereira y añadió que algunos senadores nacionalistas "han insultado de forma increíble" a senadores del FA en el Senado.

Fernando Pereira respaldó a Orsi y sus declaraciones sobre el caso Marset. “Lacalle debería destinar un rato de su tiempo para hablar con algunos senadores de su partido que tienen faltas de respeto, malos modos. Incluso procedimientos que lindan con el abuso”, dijo. pic.twitter.com/gnhGZUeNiv — Telemundo (@TelemundoUY) December 8, 2023

"Se ha visto la cantidad de ataques que ha recibido la presidencia del Frente Amplio y sus principales candidatos. No nos asustemos, desde filas del Partido Nacional se ha tenido una brusquedad que hacía mucho tiempo no se veía en la política uruguaya", planteó.

Lacalle increpó al intendente de Canelones cuando se encontraron en un parque industrial ubicado sobre la ruta 5, en el departamento canario. "Vamo' a tener que empezar a hablar mejor", le dijo el mandatario al precandidato frenteamplista. "Si querés tener una buena relación tratá de cuidar los modales", planteó el jefe de Estado. "No se puede decir cualquier cosa y te lo digo públicamente", agregó.

En las últimas semanas Orsi ha criticado públicamente al Poder Ejecutivo por su manejo del "caso Marset".

"Me sorprende que el relato de Marset coincida casi 100% con el relato del gobierno nacional", dijo Orsi en rueda de prensa días atrás luego de que el programa Santo y Seña de Canal 4 emitiera una entrevista con el narcotraficante, actualmente prófugo.

En ese sentido, el presidente del Frente Amplio sostuvo que en este caso no ve "ningún insulto ni descalificación" del intendente al presidente. "No lo haríamos, no lo hemos hecho en todo el período", afirmó.

"Veo que hay un punto de vista compartible por muchos uruguayos y por otros seguramente no, pero está claro que no hacía alusión a que hubiera un acuerdo en cómo expresarse, sino que estaban coincidiendo dos puntos de vista. Cualquiera que haya visto la entrevista a Marset y visto lo que ha dicho el gobierno, se parecían. No veo dónde puede estar la ofensa y mucho menos el mal modo", subrayó Pereira.

"Totalmente fuera de tono, no corresponde a la investidura", sostuvo Orsi sobre los dichos de Lacalle, y agregó que las palabras del presidente lo tomaron por "sorpresa". "Me sorprende el tono y me preocupa", indicó.