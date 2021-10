Lacalle defendió régimen de alquiler sin garantía de la LUC: "Es otro camino legal que se abre para el que quiere"

El mandatario aseguró que la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos (14.219) "sigue vivita y coleando, no se tocó y es la ley que la mayoría de los uruguayos usa para alquilar".

El presidente Luis Lacalle Pou defendió el régimen de arrendamiento sin garantía aprobado a partir de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que es uno de los puntos más cuestionados por los impulsores del referéndum contra 135 artículos de la norma.

"Es otro camino legal que se abre para el que quiere, y es una muy buena herramienta. No sé cuánta gente la va a usar, pero como herramienta es buenísima", sostuvo el mandatario en rueda de prensa en Colonia, este sábado.

El mandatario aseguró que la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos (14.219) "sigue vivita y coleando, no se tocó y es la ley que la mayoría de los uruguayos usa para alquilar".

"Es la que usa todo el mundo y tenemos la posibilidad, porque yo confío en ti y tú confiás en mí, de hacer un contrato distinto. Por un lado no hay garantía y, por otro lado, asegurame que me devolvés la casa si sos mal pagador", afirmó Lacalle Pou, defendiendo el mecanismo incluido en la LUC.

El presidente indicó que la norma regula situaciones que hasta ahora venían dándose al margen de lo dispuesto en la ley de arrendamientos, contemplando a ambas partes. A modo de ejemplo, en la rueda de prensa dijo: "Si yo y alguien de ustedes nos conocemos o queremos establecer una negociación de arrendamiento: 'Che, ¿me alquilás por siete meses? 'Sí, te alquilo'. 'No tengo garantía'. 'Bueno, está bien, no tenés garantía, pero si no me pagás, te vas'. A eso le dimos un formato legal".