Lacalle dijo que con la coalición "saltaron todos los obstáculos" y aseguró que "permanece unida"

El mandatario le bajó el perfil a los inconvenientes de Cabildo Abierto con la Rendición de Cuentas.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, habló este miércoles sobre la coalición de gobierno, en especial sobre Cabildo Abierto y sus idas y vueltas con los votos para la Rendición de Cuentas. Sin embargo, le bajó el perfil al tema y aseguró que la coalición "permanece unida".

"La coalición es una y cuando toma medidas tiene que tener respaldo del Poder Legislativo, y en el Poder Legislativo valen lo mismo los primeros 49 votos como el último que es el 50", señaló el mandatario en rueda de prensa en Salto.

Lacalle indicó que "lo ideal" es tener "una mayoría" hasta el último día de gobierno y que se sostenga para futuros procesos electorales.

"A veces se cree que una coalición tiene que ser rígida. Habrán escuchado que esta coalición tiene la partida de defunción: decían que no íbamos a tener presupuesto, la LUC, los votos en conjunto de la LUC, que no íbamos a tener Rendición de Cuentas y hasta que no se iba a aprobar una ley de seguridad social. Todos esos escollos la coalición los fue sorteando porque no somos rígidos", remarcó.

En ese sentido, el presidente indicó que no están "apretados", y que son partidos "distintos" y al tener matices "hay que dejar cierta libertad para que cada partido exprese lo que piensa cumpliendo los compromisos que nos comprometimos con la población".

"Veremos en qué cumple cada uno y hasta donde decidimos llegar, hasta el momento hemos saltado todos los obstáculos y la coalición permanece unida", concluyó.