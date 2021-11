Lacalle dijo que defenderá la LUC y preguntó: "Después de más de un año de vigencia, ¿qué perjuicio ha generado?"

"Que alguien me diga el perjuicio que ha tenido en alguno de los ámbitos. Desde mi punto de vista ninguno”, declaró.

El presidente Luis Lacalle Pou dijo este viernes que tomará partido en la campaña del posible referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC).

“El presidente de la República no puede ir a un comité de un partido de la coalición a decir un discurso. No lo he hecho y no lo haré en todo el período. No hablo de temas partidarios”, introdujo el mandatario hoy en rueda de prensa en Montes (Canelones), pero añadió: “Sí hablo de un proyecto de ley que tuvo iniciativa del Ejecutivo”.

Lacalle Pou aseguró que defenderá la ley y que lo hará, primariamente, con una pregunta: “Después de más de un año de vigencia, ¿qué perjuicio ha generado?".

“Si se supone que es un ley con todo lo que los partidos de oposición y la comisión que juntó firmas dice, debe ser una ley espantosa, que generó resultados negativos. Que alguien me diga el perjuicio que ha tenido en alguno de los ámbitos. Desde mi punto de vista ninguno”, declaró.

En contrapartida, dijo que ha tenido “beneficios en muchos ámbitos”. “Me parece lógico que los ministros y el presidente hablen con la prensa o con los vecinos y defiendan una ley que fue uno de los compromisos electorales”, sentenció.