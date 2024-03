Lacalle dijo que el caso Irene Moreira no debería pasar a la Justicia "porque no hay viso de delito"

La investigación administrativa concluyó que se iniciaron los trámites para entregar discrecionalmente 12 viviendas.

El presidente Luis Lacalle Pou dijo que el gobierno no denunciará ante la Justicia a la exministra de Vivienda, Irene Moreira, luego de que se conocieran las conclusiones de la investigación administrativa acerca de la entrega irregular de casas.

Entrevistado esta mañana en el programa Punto de Encuentro de Radio Universal, el mandatario admitió que el caso afectó su relación con el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, esposo de Moreira. "Obviamente generó fricciones", admitió. En mayo de 2023, cuando se conoció que una militante de Cabildo Abierto era beneficiaria de una vivienda, Lacalle llamó a Manini y le pidió la renuncia de la dirigente de su partido. El senador se enojó y se negó, generando uno de los momentos de mayor tensión en la coalición de gobierno. Finalmente Moreira renunció

¿Debería pasar a la Justicia el caso? "Estoy al tanto de la resolución porque me la mandó el ministro (Raúl Lozano) antes de hacer la conferencia. No (debería pasar a la Justicia) porque no hay, desde mi punto de vista, viso de delito".

La investigación administrativa concluyó que se iniciaron los trámites para entregar discrecionalmente 12 viviendas: "No se siguieron los procedimientos ni los criterios establecidos en la norma". Interrogado sobre si esto no se consideraba como un delito de abuso de funciones, respondió: "Desde mi punto de vista no. La oposición se encargará oportunamente de hacer lo que tiene que hacer".

Luego que se conociera el informe el pasado viernes, la exministra expresó que de la investigación se concluye que la resolución ministerial (de entregar viviendas) "no fue estrictamente ajustada en los procedimientos, pero en ningún momento se pone en duda la buena fe con la que se actuó".

"Es claro que los casos cuestionados son solamente dos y no decenas como se insinuó en su momento", apuntó y agregó que en uno de los casos la persona adjudicada "renunció a la vivienda", mientras que en el otro, que sí accedió, aseguró que "no se trata de una simpatizante de Cabildo Abierto".