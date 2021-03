Lacalle dijo que el Partido Socialista "no resiste archivo" porque no le "alcanzan los dedos de la mano para contar las situaciones reñidas con la ética" durante los gobiernos del FA

El Partido Socialista exigió la renuncia del director de la OPP Isaac Alfie y de la ministra de Economía Azucena Arbeleche.

El presidente Lacalle Pou fue consultado sobre la situación de Isaac Alfie, director de la OPP, que renunció a un beneficio fiscal luego que se conociera públicamente que había sido otorgada a su empresa.

Respecto a esto, Lacalle aseveró que "está bueno tener trazabilidad, resistir el archivo. Y notoriamente en este caso no se resiste. Estoy hablando del Partido Socialista. Porque durante el gobierno del Frente Amplio no me alcanzan los dedos de las manos para situaciones reñidas con la ley y la ética, y todo el mundo quedó calladito".

El Partido Socialista había publicado una declaración en la que exigió la renuncia de Alfie y de la ministra de Economía Azucena Arbeleche, que firmó la resolución.

"Con respecto al hecho en sí, el contador Alfie en su estudio requiere un beneficio legal en el 2019. No éramos gobierno. La comisión que analiza los proyectos entiende que es así, porque cumple los requisitos. La ministra de Economía la firma, porque es lo que recomienda la comisión, no tiene otra cosa que hacer. Y después Alfie cuando surge esa resolución renuncia al beneficio. Yo no le pedí que renuncie, fue en acuerdo. Nos parece a los dos inconveniente en este momento", relató Lacalle.