Lacalle dijo que “la vocación uruguaya es de brazos abiertos”, pero agregó: “No estamos dispuestos a bancar refugiados con erario público”

El presidente Luis Lacalle Pou aseguró este miércoles que el gobierno está analizando por separado las solicitudes de asilo y de refugio formuladas por afganos que quieren radicarse en Uruguay, escapando del régimen talibán. Planteó que no quieren aceptar solicitudes de forma imprudente, asumiendo costos que el Estado no está en condiciones de afrontar.

"A veces tendemos a confundir lo que es el asilo y lo que es el refugio. Son dos institutos distintos y obedecen a distintas causas. La vocación uruguaya es de brazos abiertos. Es más, en algún momento todos nuestros antepasados –salvo algunos autóctonos que quedan– vinieron de distintos lugares, y esa es la vocación uruguaya", afirmó el mandatario en rueda de prensa en la Expo Prado.

"Lo que no estamos dispuestos a hacer porque no estamos en la situación económica es bancar refugiados con erario público, como se hizo en su momento. Si de alguna manera, tanto el asilo o el refugio, significa que un número de pocas personas vengan acá escapando de la muerte, escapando del terrorismo, pongámonos en los zapatos de esos ciudadanos y pensemos qué querría que haga un país, en este caso Uruguay", indicó.

Sin embargo, Lacalle Pou insistió en que están analizando minuciosamente, por separado. "Lo que no queremos es hacerlo de manera imprudente, que signifique costos que hoy el país no está en condiciones. No tenemos a veces para satisfacer lo que necesita el país, imagínense costos agregados", indicó.

El primer pedido del que se supo fue el que le llegó al subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, a través de un conocido. A fines de agosto el viceministro contó a Telemundo que se trataba de "algunas decenas" de familias numerosas, de la etnia hazara y provenientes del medio rural.

Este lunes el expresidente José Mujica, que dio refugio a familias sirias durante su mandato, dio un consejo al gobierno: "Yo haría siempre la recomendación con respecto a la inmigración de que antes de hablar con los candidatos, primero les miren las manos", afirmó este lunes al programa Punto de encuentro, de Radio Universal.