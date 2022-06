Lacalle dijo que las explicaciones de Manini Ríos acerca de por qué no es colono le "parecen razonables"

Ahora, también se refirió a este punto y dijo que en base a los argumentos que dio tiene la "total libertad de votar lo que se me antoje en la LUC porque yo no soy colono, no fui nunca colono ni seré colono". "Es parte del juego político en el cual se quiere acusar y ensuciar", agregó.

Durante sus declaraciones, el senador se basó en un informe del abogado especializado en derecho agrario Enrique Guerra, que asegura que el INC compró y vendió "un campo que no era apto para colonizarse". Cuando se comercializó este predio, no se consideró si los compradores "cumplían o no las condiciones para ser colonos".