Lacalle dijo que Putin tiene "añoranzas de un pasado más parecido a la URSS" y recriminó que EE.UU. "no asume su rol" de "contrapeso"

El mandatario definió a Putin como un "líder con herramientas no propias de un líder positivo" y que considera al conflicto armado como "una herramienta más".

El presidente Luis Lacalle Pou realizó este jueves una caracterización crítica del mandatario ruso Vladimir Putin y cuestionó la postura norteamericana en el actual conflicto entre Ucrania y Rusia.

El mandatario fue largamente entrevistado en el evento Latin Advisor, que se desarrolló ante 600 empresarios extranjeros en el hotel Enjoy de Punta del Este, y consideró que Putin es "naturalmente un líder", con "herramientas no propias de un líder positivo".

"Con la formación que tiene y de dónde viene, está matrizado de determinada manera, no muy alejado de la utilización de todas las herramientas, y la bélica como una más", dijo ante la consulta de los periodistas argentinos Alfredo y Diego Leuco sobre cómo veía la guerra en Europa y cómo definía al líder ruso.

Lacalle añadió que Putin tiene "añoranzas de un pasado más parecido a la URSS que a la Nueva Rusia".

A su vez, criticó a otros países por la situación de conflicto actual: "Además, y esto no es responsabilidad de él sino del mundo, no tiene un contendiente. No creo en el mundo bipolar, por suerte se desvaneció. Pero si Estados Unidos no asume su rol, no como Rocky (Balboa, boxeador) en la pelea, sino la asunción de la responsabilidad política internacional".

"¿Putin no tiene nadie que lo enfrente?", le consultaron los periodistas. "De eso se trata. Si tienes una persona que usa todas las herramientas y no tiene contrapeso es muy difícil", respondió.

Por último, se refirió al papel de China y su mandatario, Xi Jinping, para cuestionar la falta de intermediarios en el mundo. "Pensar hoy que Xi puede ser quien medie en este conflicto, que para mi está bastante lejos, es que se nos dio vuelta todo el mundo", dijo.