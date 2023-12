Lacalle en la cumbre de Río: "Creo que no hay voluntad de avanzar en el libre comercio con China como Mercosur"

"Lo que quiero es que se nos diga la verdad, cuál es la voluntad de los países", pidió el presidente.

El presidente Luis Lacalle Pou habló este jueves en la cumbre del Mercosur y reclamó que los socios del bloque regional digan la "verdad" respecto a cuál es la "voluntad" de cara a un posible Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, algo que el gobierno uruguayo anhela.

Lacalle Pou -que semanas atrás se reunió en China con el presidente de ese país, Xi Jinping- dij que el gigante asiático quiere "acelerar" la asociación de libre comercio con Uruguay.

"Lo que quiero es que se nos diga la verdad, cuál es la voluntad de los países. Creo que no hay voluntad de avanzar en el libre comercio con China como Mercosur. 'Vamos a aguantar y vamos todos juntos', y todos juntos es no avanzar", afirmó el mandatario este jueves frente a sus pares del bloque.

Necesitamos que los otros países del Mercosur no se opongan al acuerdo. Ese, dijo Lacalle Pou, es el mensaje de China. "No quiero entrar con bombos y platillos 'vamo' arriba Uruguay y negocien', simplemente que no se opongan", planteó el jefe de Estado. "Y todos sabemos que los respectivos servicios exteriores han hablado con China para alertar que no sería bien visto que Uruguay avance bilateralmente", añadió.

"Acepten, entiendan, que nosotros avanzamos primero", pidió Lacalle al resto de los presidentes presentes. En caso contrario, solicitó que se informe que no hay voluntad de negociar un TLC con China.

"Todos tenemos que ganar, de eso se trata", dijo el presidente. "Estamos dispuestos a llevarle algunas cosas al resto de los países porque entendemos cuál es el reclamo de cada uno de ustedes, lo que pedimos es que se nos entienda a nosotros", finalizó su discurso.