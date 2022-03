Lacalle evalúa hacer conferencia de prensa en defensa del "No", en vez de cadena nacional

Lacalle Pou dijo que la conferencia de la coalición multicolor sería previa a la cadena del "Sí" y no respondería a la contraparte. "Si no, sería desleal desde el Poder Ejecutivo. Yo esas cosas no las hago. Me parece que hay que tener un respeto y un balance", afirmó.

Las cadenas nacionales por el referéndum del 27 de marzo serían el martes 22 y el miércoles 23. Los comandos del "Sí" y del "No" acordaron que el turno de cada uno –en caso de que ambos usen el instrumento– se defina por sorteo.