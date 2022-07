Lacalle habló con Zelenski: "Ofrecimos colaboración para que se logre de una vez por todas terminar esta acción ilegítima"

El ucraniano le pidió a su par uruguayo que imponga sanciones a Rusia.

Este martes el presidente Luis Lacalle Pou mantuvo una conversación telefónica con su par ucraniano, Volodímir Zelenski, luego que el mandatario del país europeo solicitara esta comunicación en el marco de una serie de intercambios que realiza con jefes de Estado en medio de la guerra que su país mantiene con Rusia.

"En la mañana de hoy conversé telefónicamente con el Presidente de Ucrania. Ratificamos la posición de nuestro país sobre la invasión rusa. Ofrecimos colaboración para que se logre de una vez por todas terminar esta acción ilegítima", escribió en su cuenta de Twitter el mandatario uruguayo.

Por su parte, el ucraniano también se refirió a la conversación en la misma red social, y destacó que se trataba de la primera charla entre presidentes de los dos países en la historia.

Agradeció la "condena" de Uruguay a la "agresión" de Rusia -que invadió Ucrania el 24 de febrero- y su respaldo en organismos internacionales. Le pidió a Lacalle Pou, añadió, que imponga sanciones a Rusia, al igual que hizo con otros países latinoamericanos.

Had the 1st conversation in the history of 🇺🇦-🇺🇾 relations with President of Uruguay @LuisLacallePou. We're grateful for condemning RF's aggression & supporting 🇺🇦 in international organizations. Urged 🇺🇾, like other Latin American states, to impose sanctions on the aggressor.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 26, 2022