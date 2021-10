Lacalle habló de la suba de casos y dijo que "hay gente que tiene tareas de extrema sensibilidad que no se ha vacunado"

Ante la pregunta de si se está cerca de cesar la emergencia sanitaria, respondió que no: "Con este aumento de casos en algunos departamentos, mejor poner punto muerto y no seguir avanzando".

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió este miércoles al aumento de contagios de Covid-19 que se registra en Uruguay desde hace algunos días. "Preocupan, no es la misma preocupación que el año pasado, por una diferencia importante, que es el tema de la vacunación", dijo el mandatario en rueda de prensa tras participar en el departamento de Durazno de la apertura del Encuentro Nacional de Emprendedurismo.

"Preocupan entre otras cosas también cuando se empiezan a dar casos en niños, quizá no de gravedad, pero no solo generan contagios sino que también generan distorsiones en los centros educativos", comentó, y añadió que desde la irrupción del coronavirus en marzo de 2020 se han perdido muchos días de clase en la educación.

De todas maneras, destacó que ahora se retomó el rastreo de casos y se sabe dónde están los focos de la enfermedad. El presidente subrayó que hay gente que todavía no se ha inmunizado contra el Covid-19. "Todavía hay gente que no se ha vacunado. Todavía hay gente que tiene tareas de extrema sensibilidad que no se ha vacunado", dijo, e insistió: "Cuando uno ve dónde están los casos, creo que es más fácil que la tabla del uno: con la vacuna se pasa por esta pandemia de una manera y sin vacunarse no solo es un tema personal sino que también es un tema para la comunidad. Entonces, llamar a que la gente que todavía no se decidió que se vacune".

Consultado por la vacunación de los menores de 12 años, dijo que ayer de tarde conoció la noticia de que en Estados Unidos el regulador había dado luz verde a la vacunación de esta población. Dijo que, al igual que para el resto de los ciudadanos, la inoculación no será obligatoria y que se espera la palabra de la comisión de vacunas local.

Ante la pregunta de si se está cerca de cesar la emergencia sanitaria, respondió que no: "Con este aumento de casos en algunos departamentos, mejor poner punto muerto y no seguir avanzando".

El martes el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó que hubo un fallecimiento por coronavirus en Uruguay y que se detectaron 267 nuevos casos. Desde el 29 de julio no se detectaban más de 200 casos nuevos en un día (en esa fecha se registraron 226 contagios).