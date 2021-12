Lacalle le pidió a los qataríes que inviertan en Uruguay y destacó los incentivos que ofrece el país a empresarios

El presidente viajó a Qatar y uno de los objetivos centrales de la visita a ese país es mejorar la inserción comercial.

Este viernes el presidente Luis Lacalle Pou despegó rumbo a Qatar y el gobierno había dejado claro que uno de los objetivos centrales del viaje era la inserción comercial.

En ese sentido este domingo se reunió con varios empresarios qataríes, según informó Qatar News Agency, que recoge que Lacalle planteó fortalecer las relaciones bilaterales y manifestó el interés de Uruguay en mejorar la cooperación económica y establecer alianzas comerciales a largo plazo.

El el encuentro el presidente Luis Lacalle Pou aseguró a los empresarios que Uruguay ofrece muchos incentivos a la inversión en el país.

Además, manifestó que ambos países tienen un interés común en impulsar el sector de la seguridad alimentaria y destacó la infraestructura, puertos desarrollados y tecnologías avanzadas que tiene Uruguay en el campo de la producción de alimentos.

El portar Qatar News Agency informó que el primer vicepresidente de la Cámara de Qatar, Mohamed bin Twar Al Kuwari, expresó la esperanza de que el encuentro establezca una nueva fase de cooperación entre los dos países en el ámbito económico y comercial, porque a pesar de acuerdos firmados, el intercambio comercial todavía es débil. Para ello destacó la importancia de que hayan visitas mutuas de delegaciones comerciales e información para que mejore la inserción comercial.

Sobre la competitividad del mercado de Qatar, el primer vicepresidente de la Cámara de Qatar señaló que hay muchos sectores donde ambos países pueden trabajar juntos, como el comercio minorista, la agricultura, la seguridad alimentaria, el comercio, los deportes, el turismo, los servicios y la infraestructura.

