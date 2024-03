Lacalle llamó a cultivadores de arroz a "no ceder" en su reclamo para desmonopolizar los combustibles

"Si un presidente no está al lado de quien genera la riqueza y la prosperidad de un país, no está al lado de nadie", afirmó Lacalle.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, habló este viernes sobre la libre importación de combustibles y recomendó a la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA) a "no ceder" en ese reclamo.

Lacalle participó de la inauguración de la cosecha de arroz 2024 en Tacuarembó. Allí, el mandatario habló en discurso y señaló que de los 34 reclamos que tenía la ACA algunos "no están más, otros siguen apareciendo y hay nuevos".

"Eso quiere decir que algunas cosas se cumplieron, otras que no nos ponemos de acuerdo y después que la propia vida agropecuaria va haciendo que haya nuevos planteos", expresó.

El mandatario enfatizó que esas instancias "son muy importantes" y aseguró que "no entendería" ser presidente de la República y "no estar acompañando. "Si un presidente no está al lado de quien genera la riqueza y la prosperidad de un país, no está al lado de nadie. Creo que nosotros somos empleados de ustedes, lo creo y es así, además porque me pagan el sueldo todos los meses", apuntó.

A su vez, sostuvo que hay "alguna cosa" que lo preocupa como la libre importación de combustibles, un reclamo histórico de la ACA. "Yo nunca arrié esa bandera, es una bandera a esta altura bastante unipersonal. Y tampoco es cierto que no se haya discutido porque fue al Parlamento", comentó.

"El país es uno y la actividad política es el arte de lo posible. En los planes de gobierno algunos llevamos que queremos desmonopolizar, pero no tuve el poder de convicción de llevar a la libre importación de combustible", subrayó.

Por último, recomendó al gremio que "no ceda" en el reclamo "porque además, Ancap está mejor". "Si fuera hace seis años era muy difícil, ahora Ancap se emprolijó y mejoró. El sector privado ha demostrado que hace forzar al sector público, lo pone a la vanguardia de las cosas", concluyó.