Lacalle manifestó "preocupación" por compra de Minerva a Marfrig: luego "del análisis de Defensa de la Competencia tomaremos una decisión"

El presidente Luis Lacalle Pou manifestó "preocupación" por la concentración de la industria frigorífica del país en manos de la empresa brasileña Minerva Foods, luego de la compra a los establecimientos de la también brasileña Marfrig.

"Si esto genera o no algún tipo de concentración, no monopolio pero sí concentración, le corresponde a Defensa Comercial (Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia). Hace pocos meses esta misma firma compró el BPU. Con el profesionalismo que actúa Defensa de la Competencia, dijo que no había riesgo de concentración ante esa operación. Ahora, con la compra de las plantas de Marfrig, habría que ver. Dicen algunos que se estaría llegando al 46%, casi un 50%", declaró el presidente a la prensa.

Si bien dijo que él tenía su opinión, añadió que esperaría el "análisis profesional y técnico de Defensa de la Competencia y ahí el Poder Ejecutivo va a tomar una decisión"

"Cuanto antes se diluciden estos temas mejor, porque genera certidumbre. No andar durmiéndola o haciendo moñas", ilustró.

Finalmente, pidió "alegrarse" porque hay "importantes firmas internacionales que ponen sus ojos en lo que hace a nuestro país".

La noticia generó alarma en todos los actores del sector. Además del presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Conrado Ferber, que lo calificó de "mala noticia", el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Patricio Cortabarría, dijo que la fusión puede cambiar la lógica de la producción ganadera.

"El problema que vemos es que hay una venta de algunas plantas frigoríficas, que en el caso Uruguay implica que una empresa compra tres frigoríficos de otra empresa, llegando a tener siete plantas y concentrando más de 44% de la faena. Eso, sumado a las otras empresas que están operando en el marco, con cuatro empresas estaríamos hablando de más del 70% de la faena. Entendemos que eso no es bueno para el mercado, porque no es bueno tener una empresa tenga tanto poder sobre el resto", afirmó Cortabarría en rueda de prensa.

Otros actores políticos se manifestaron: el ministro de Ganadería, Fernando Mattos, dijo que se va a generar un "desequilibrio, con un actor muy preponderante" y el senador blanco Sebastián Da Silva dijo que esto "afectará directamente al productor ganadero".

Finalmente, el sindicato de trabajadores del sector (Foica) analiza la situación con dos sensaciones: oportunidad e incertidumbre.

En primer lugar, es una "oportunidad" para hacer un bloque y que se negocien mejores condiciones laborales, dado que el 95% de los afiliados al Foica trabajan en los siete frigoríficos que ahora tiene Minerva, dijo Martín Cardozo, presidente del sindicato.

"Si voy a los salarios tengo que ser honestos: tenemos salarios de la media para arriba y las condiciones que trabajamos son acordes. Pero Minerva tiene una modalidad de negociación muy dura, a veces intransigente, pero bueno, está todo para discutir", dijo.