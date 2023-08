Lacalle pidió al ministro Falero "tener cuidado" de que instalación de radares "no se transforme en una fuente de recaudación"

"Nos pidió que analizáramos bien en profundidad estos primeros 30 días", expresó.

El presidente Luis Lacalle Pou se reunió este martes en Torre Ejecutiva con el ministro de Transporte, José Luis Falero, y hablaron, entre otros temas, sobre la instalación de radares en rutas nacionales para controlar la velocidad.

El Ministerio de Transporte puso en marcha 100 radares este lunes. Ante esto, Falero señaló que Lacalle le pidió "tener cuidado" de que la instalación de los radares "no se transforme en una fuente de recaudación, porque ese no es el objetivo".

"Por ese motivo, nos pidió que analizáramos bien en profundidad estos primeros 30 días", expresó el ministro en declaraciones consignadas por comunicación de Presidencia.

Falero explicó que aquel infractor que excede en forma "desmedida y reiterada es una cosa" y agregó, que el mandatario les pidió tener "precaución", "revisar" el comportamiento de los conductores y "modificar alguna velocidad si así se entiende oportuno".

"Me parece que hay que revisarlo. Hoy tenemos el equipamiento, tenemos el centro y nos va a permitir tomar decisiones y cambiar. No hay nada que no se pueda modificar siempre y cuando se analice adecuadamente", subrayó.

El pasado sábado 5, el ministro anunció que quitarían los radares móviles de las rutas porque eran "más sancionatorios que educativos".