Lacalle pidió que "dejen quieto" a Valverde luego de la polémica por la foto: "Es jugador de fútbol, no lo metan en política"

El presidente dijo que “no es justo ni bueno” hacer pasar mal a un futbolista por “camisetearlo políticamente”.

El presidente Luis Lacalle Pou pidió “dejar quieto” a Federico Valverde luego de la polémica desatada por un gesto del futbolista durante la entrega del pabellón patrio en la despedida de la selección rumbo al Mundial de Catar 2022.

Tal como fue informado, Valverde se agachó para elongar mientras los jugadores se sacaban una foto con Lacalle en el césped del Estadio Centenario. En redes sociales se criticó al deportista por supuestamente haber evitado aparecer en una foto con el mandatario.

“Déjenlo al chiquilín que juegue al futbol. Dejen al gurí quieto. Es jugador de fútbol, no lo metan en la política. Políticos metiéndose en la selección Celeste, lo que hacen es dividir. Yo entregué el pabellón como hacen todos los presidentes”, dijo Lacalle en rueda de prensa luego del acto por el aniversario del natalicio de Artigas.

El presidente dijo que “no es justo ni bueno” hacer pasar mal a una persona "que patea la pelota, y lo hace muy bien", por “camisetearlo políticamente”.

Consultado si se había comunicado con el jugador del Real Madrid luego del hecho, dijo que eso es "un tema personal".

Por último, ante la pregunta de si irá a Catar para acompañar a la celeste, Lacalle respondió: "A la final, cuando juegue Uruguay".

El jugador de la selección publicó este miércoles en su cuenta de Instagram un mensaje en el que pidió disculpas.

"Esta vez, el fútbol me jugó una mala pasada. Es cierto que estaba elongando. Es cierto que me acomode las medias, pero también es cierto que no estaba prestando atención en el momento que se sacó la foto. Estaba metido en el partido y mi cabeza solo quería jugar a la pelota", escribió.

"Amo a mi país y por eso sé que merecen mis disculpas. Perdón. Perdón a los que creen que falte el respeto al presidente. Perdón a los que piensan que falte el respeto al Pabellón Nacional. Perdón a los que se sintieron ofendidos y piensan que tome partido por una postura política", relató.